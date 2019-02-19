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Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2019 року

У номінації "Кіномистецтво" відзначили режисера Романа Бондарчука
Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав переможців цього року.
Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2019 року Фото: ukrinform.ua

У номінації "Публіцистика, журналістика" відзначили Богдана Гориня і Оксану Забужко. Нагороду за "Музичне мистецтво" присудили композиторові Володимиру Шейку. В категорії "Візуальне мистецтво" найкращим визнали художника-графіка і каліграфа Василя Чебаника, повідомив у Facebook член комітету Ростислав Семків, оприлюднивши результати голосування.

У номінації "Кіномистецтво" відзначили режисера Романа Бондарчука. У номінації "Театральне мистецтво" – режисера Ростислава Держипільського.

Семків зауважив, що результати голосування комітету премії буде подано на затвердження Президенту України. Нагороджуватимуть лауреатів на початку березня.

Національна премія України імені Тараса Шевченка - це державна нагорода України, найвища у країні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована і вручається з 1961 року.

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19 02 2019 17:55
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