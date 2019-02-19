Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2019 року

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав переможців цього року.

У номінації "Публіцистика, журналістика" відзначили Богдана Гориня і Оксану Забужко. Нагороду за "Музичне мистецтво" присудили композиторові Володимиру Шейку. В категорії "Візуальне мистецтво" найкращим визнали художника-графіка і каліграфа Василя Чебаника, повідомив у Facebook член комітету Ростислав Семків, оприлюднивши результати голосування.

У номінації "Кіномистецтво" відзначили режисера Романа Бондарчука. У номінації "Театральне мистецтво" – режисера Ростислава Держипільського.

Семків зауважив, що результати голосування комітету премії буде подано на затвердження Президенту України. Нагороджуватимуть лауреатів на початку березня.

Національна премія України імені Тараса Шевченка - це державна нагорода України, найвища у країні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована і вручається з 1961 року.