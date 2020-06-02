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Олександр Положинський оголосив, що йде з гурту "Тартак"

Олександр Положинський — шоумен, теле- та радіоведучий, лідер гурту «Тартак», створеного у 1996 році. Він є вокалістом, автором текстів, художнім керівником, співпродюсером. Колектив випустив 10 альбомів — перший вийшов у 2001 році, останній — у 2018-му
Український музикант Олександр Положинський оголосив, що більше не виступатиме з гуртом «Тартак» та проектом «Був’є».
Олександр Положинський оголосив, що йде з гурту "Тартак" Український музикант Олександр Положинський Фото: Олександр Положинський/Facebook

Про це музикант заявив у відеозверненні,передає "Громадське".

«Це все сумно, болісно і дуже непросто, але я зрозумів що все — більше не можу… Це були прекрасні роки, і багато хорошого ми зробили», — сказав він.

Положинський попросив не турбувати його «публічними і приватними запитаннями» щодо причин такого рішення.

«Є як є, рішення прийняте і оскарженню на даний момент не підлягає», — додав він.

Музикант також зазначив, що планів на майбутнє у нього поки немає.

Положинський записав це відео, коли йшов із засідання суду щодо підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, зокрема музикант дав свідчення. Однак він зазначив, що його рішення піти з гурту «Тартак» не пов'язано зі справою Шеремета.

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06 02 2020 11:20
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