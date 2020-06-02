Олександр Положинський оголосив, що йде з гурту "Тартак"
Про це музикант заявив у відеозверненні,передає "Громадське".
«Це все сумно, болісно і дуже непросто, але я зрозумів що все — більше не можу… Це були прекрасні роки, і багато хорошого ми зробили», — сказав він.
Положинський попросив не турбувати його «публічними і приватними запитаннями» щодо причин такого рішення.
«Є як є, рішення прийняте і оскарженню на даний момент не підлягає», — додав він.
Музикант також зазначив, що планів на майбутнє у нього поки немає.
Положинський записав це відео, коли йшов із засідання суду щодо підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, зокрема музикант дав свідчення. Однак він зазначив, що його рішення піти з гурту «Тартак» не пов'язано зі справою Шеремета.
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