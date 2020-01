Тріумф Біллі Айліш та перша українська Grammy: як минула головна музична церемонія

О 7 ранку за київським часом у Лос-Анджелесі завершилася церемонія нагородження музичної премії Grammy. Розповідаємо про головні події, номінантів та переможців.

Як проходила церемонія,розповідає "Громадське".

Нагородження відбувалося на арені Staples Center. Адміністрація завбачливо радила усім, хто має квиток, приїжджати раніше, адже числені вулиці в даунтауні Лос-Анджелеса будуть перекриті. На них встановили пунктами контролю безпеки.

Вручення премії розділене на дві церемонії, оскільки всього там представлені 84 категорії. Найбільше номінацій мала співачка Lizzo — 8, Біллі Айліш та репер Lil Nas X мали по 6, а Адріана Гранде — 5.

Перша частина — Grammy Awards Premiere Ceremony. Церемонія розпочалася з вшанування пам’яті баскетболіста Кобі Брайянта, який загинув в неділю в авіакатастрофі неподалік Лос-Анджелеса. Саме на паркеті Staples Center він провів майже всю свою кар’єру, виступаючи за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Premiere Ceremony — це нагородження у менш популярних номінаціях (класична музика, блюграс, госпел), номінаціях для регіональної музики (як-от мексиканська чи латиноамериканська) чи орієнтованих на професійне музичне середовище.

Так Гілдур Гундадоттір отримала статуетку за кращий саундтрек до серіалу «Чорнобиль».

А кращим музичним фільмом назвали «Homecoming» від Beyonce. Це більше ніж двогодинний фільм, в основі якого лежать два виступи співачки на фестивалі Coachella. Він доступний на Netflix. А нагороду за кращу аудіокнижку отримала МІшель Обама. «Becoming» — це історія її життя: від маленької дівчинки з Чикаго до першої леді країни.

Головною подією для української публіки стала нагорода для піаністки Надії Шпаченко. Її проект Poetry of Places здобув нагороду в номінації «Краща класична збірка». Піаністка виконує твори класичної музики, на створення яких композиторів надихала архітектура.

Надія Шпаченко — піаністка, яка виїхала з України в 1991 році. Зараз проживає у Сполучених Штатах. Є професоркою фортепіано в Каліфорнійському державному університеті Помони. Надія здобувала премії багатьох міжнародних конкурсах та фестивалях.

Premiere Ceremony збирає не так багато глядачів, тому вона проходить у скромному напівпорожньому залі. Головні зірки вечора готувалися до червоної доріжки та основної церемонії.

Другий рік поспіль головну церемонію вела Алішія Кіс — п’ятнадцятиразова володарка Grammy. І розпочала її зі слів співчуття загиблому Кобі Браянту: «Ми не могли уявити, що почнемо шоу саме так… Музика лікує, тому почнімо лікування». Потім виконала а капелла «It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday». А далі були виступи запрошених гостей та номінантів. Відкрила церемонію Lizzo. Хедлайнерами вечора були Aerosmith.

Головною тріумфаторкою стала співачка Біллі Айліш. Вона отримала 5 статуеток в номінаціях пісня та запис року — «Bad Guy», кращий альбом — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», відкриття року та інші. Крім того, її брат та продюсер Фінеас отримав грамофон як кращий некласичний продюсер. У своїх номінаціях 18-річна Айліш обійшла Адріану Гранде, Леді Гагу, Лану дель Рей та багатьох інших знаменитих артистів.

The Chemical Brothers отримали дві статуетки за кращий альбом електронної музики та кращий запис. Це вже п’ятий і шостий грамофон, які отримали британці. Кращою реп-композицією стала «A Lot» від 21 Savage та L.Cole. Кращим реп-альбомом визнали «IGOR» від Tyler, the Creator. В жанрі рок-музики кращим альбомом назвали «Social Cues» від Cage the Elephant, а r`n`b альбом року — «Ventura» від Anderson .Paak. По дві нагороди отримали Lil Nas X та Lizzo.

Ті, хто не виграв

Крім переможців, були і номінанти, про яких не так часто згадуватимуть, але їхня музика заслуговує уваги. От, наприклад, новий альбом гурту Bon Iver «I,i» був представлений у чотирьох номінаціях. Головні — запис року та альбом року. «I,i» — продовження експериментів фронтмена Джастіна Вернона зі звучанням та лірикою.

В номінації «Відкриття року» Tank and the Bangas не перемогли. Але для молодого гурту з Нового Орлеану це прекрасний шанс заявити про себе на значно ширшу аудиторію. Вони поєднують хіп-хоп із джазом, фанком, соулом. У 2017 році гурт переміг у конкурсі Tiny Desk від National Public Radio.

Поруч із Tank and the Bangas в номінації «Відкриття року» йшли Black Pumas. Техасці випустили однойменний альбом у 2019 році. Їхня гнучка музика змішує соул, блюз, r`n`b. За два роки свого існування вони збирали повні зали в Північній Америці та Європі.

Том Йорк для багатьох неочікувано видав новий альбом, що називається Anima. Це продовжений саундтрек до однойменного короткометражного фільму Джона Пола Андерсона. Над його створенням також працював Найджел Годрич — продюсер найуспішніших альбомів Radiohead. Йорк мав чотири номінації, однак не отримав жодної нагороди.

Для Брітані Говард номінації Grammy — не перші. Її проект Alabama Shakes в 2016 році вже отримував чотири нагороди. Однак як соло виконавиця вона ще не має грамофонів.

