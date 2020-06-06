Онлайн "Нова пошта марафон" став наймасовішим марафоном весняного сезону 2020 в Україні

Національний Реєстр Рекордів України зафіксував новий рекорд - наймасовіший онлайн марафон весняного сезону 2020 року.

За один місяць більше 5 тис. Учасників "Нова пошта марафон" з 25 областей України подолали свої дистанції, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Також в п'яти відбулися забігах взяли участь бігуни з 8 країн світу: США, Польщі, Великої Британії, Ізраїлю, Росії, Нідерландів, Молдови та Білорусі.

"Більшість з учасників - 3318 - бігли напівмарафони 21 км. Найбільша кількість учасників у віковій групі 18-39 років. Серед них не лише професійні бігуни, а й початківці, які отримали в цьому сезоні свою першу медаль, також, люди з інвалідністю, які долали дистанції на візку. Найстаршому учаснику сезону 74 роки, однак є особливий учасник, який пробіг 42 кілометри. Це 69-річний житель міста Сміла Черкаської області" - зазначила співзасновник "Нової пошти", амбасадор "NewRun" Інна Поперешнюк.

Наймолодшим учасником був визнаний дев'ятирічний Олексій з Миколаєва, двічі пробіг дистанцію в 5 км. Крім того, одинадцятирічний учасник Ростислав з Києва пробіг всі п'ять забігів по 5 км в сезоні.

"Ми рахували результати протягом 4- х днів всією командою, - говорить Експерт Національного Реєстру Рекордів Віталій Зорін. - Рандомно зателефонували понад 300 людям, щоб точно підтвердити та звірити результати забігів. Цікавий випадок стався з однією із учасниць з Одеси - вона бігла по набережній біля моря і додаток зчитав це наче вона пливла" - заявив експерт Національного Реєстру Рекордів Віталій Зорін.

"Нова пошта марафон" і "Нова пошта напівмарафон" - бігові змагання, які компанія "Нова пошта" проводить разом з компанією-організатором "NewRun". Їх місія - популяризувати здоровий спосіб життя і розвивати бігову культуру.

"Ми уважно стежимо за ситуацією з пандемією і поки зарано говорити чи буде осінній сезон відбуватись оффлайн, однак, ми плануємо у будь-якому форматі провести восени ще 7 забігів. З них 2 марафони, решта - напівмарафони. Крім того, ми плануємо продовжувати організовувати додаткові соціальні бігові ініціативи в рамках наших подій, про які розповімо ближче до початку сезону", - коментує співзасновник "NewRun" і марафонець Максим Кривенко.

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