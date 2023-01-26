Оновлені Pfizer та Moderna діють проти нових штамів коронавірусу

Смертність істотно знижується

Оновлені вакцини проти COVID-19 Pfizer та Moderna працюють проти нових штамів недуги, передає "Українська правда" із посиланням на The Reuters.

Восени у США випустили оновлені бустерні дози вакцини, спрямовані на боротьбу зі штамом "Омікрон". На основі вибірки досліджуваних, яких щепили, виявили, що вони знижують смертність.

"Сьогодні ми маємо додаткові докази того, що ці оновлені вакцини захищають людей від нових варіантів COVID-19", – заявив доктор Брендан Джексон, керівник Центру з контролю та профілактики захворювань США, який відповідає за боротьбу з COVID-19.

Вчені проаналізували випадки COVID-19 з 1 грудня по 13 січня та підтвердили, що оновлена вакцина допомогла запобігти захворюванню приблизно у половини людей, які раніше отримали від двох до чотирьох доз оригінальної вакцини проти коронавірусу.

Зі слів Джексона, оновлена вакцина знизила ризик смерті від COVID-19 більше ніж вдвічі порівняно з вакцинованими людьми, які не отримали бустерну дозу оновленої вакцини. Також зменшився ризик смерті від COVID-19 майже в 13 разів у невакцинованих людей.

Нагадаємо, 23 січня регулятор охорони здоров’я США запропонував використовувати одну дозу останньої оновленої вакцини від COVID-19 щорічно для здорових дорослих, подібно до кампанії з імунізації проти грипу, оскільки це спрямовано на спрощення поточної стратегії вакцинації проти короновірусної хвороби в країні.