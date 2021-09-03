Оновлену Лігу чемпіонів розширяють до 36 команд
У разі запланованого розширення кожен з клубів проводитиме по 10 матчів в груповому етапі замість нинішніх шести турів, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на "The Guardian".
За словами голови правління Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі, організаторам ще потрібно вирішити порядок розподілу додаткових чотирьох путівок.
В оновленій ЛЧ команди гратимуть за "швейцарською системою" (сильні з сильними, слабкі з слабкими), тобто топ-клуби більше гратимуть між собою і це підсилить інтерес нейтральних вболівальників.
Також заборонять трансфери між клубами ЛЧ, щоб стимулювати їх звертати увагу на гравців з інших команд, і скоротять топ-ліги, щоб зменшити кількість матчів у внутрішніх чемпіонатах.
Зміни у форматі проведення Ліги чемпіонів зможуть вступити в дію з 2024 року.
Нагадаємо, що національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА
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