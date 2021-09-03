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Оновлену Лігу чемпіонів розширяють до 36 команд

Європейський футбол чекає глобальна реформа
Плани щодо розширення Ліги чемпіонів до 36 команд можуть доопрацювати в наступні кілька тижнів.
Оновлену Лігу чемпіонів розширяють до 36 команд Фото: transkarpatia.net

У разі запланованого розширення кожен з клубів проводитиме по 10 матчів в груповому етапі замість нинішніх шести турів, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на "The Guardian".

За словами голови правління Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі, організаторам ще потрібно вирішити порядок розподілу додаткових чотирьох путівок.

В оновленій ЛЧ команди гратимуть за "швейцарською системою" (сильні з сильними, слабкі з слабкими), тобто топ-клуби більше гратимуть між собою і це підсилить інтерес нейтральних вболівальників.

Також заборонять трансфери між клубами ЛЧ, щоб стимулювати їх звертати увагу на гравців з інших команд, і скоротять топ-ліги, щоб зменшити кількість матчів у внутрішніх чемпіонатах.

Зміни у форматі проведення Ліги чемпіонів зможуть вступити в дію з 2024 року.

Нагадаємо, що національні асоціації підтримують реформування Ліги чемпіонів УЄФА

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09 03 2021 13:12
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