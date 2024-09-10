Оновлений дизайн і колірна палітра iPhone 16

Новинка являє собою чергове еволюційне досягнення компанії Apple в області дизайну смартфонів. Дотримуючись традицій, розробники з Купертіно постаралися зберегти знайомі риси, властиві базовій лінійці, при цьому додавши кілька нових акцентів, які відрізняють iPhone 16 від його попередників. Зовнішній вигляд пристрою підкреслює прагнення Apple до мінімалізму та елегантності, при цьому зберігаючи високу функціональність і зручність використання.

Який вигляд має остання версія Айфон

З першого погляду на iPhone стає очевидно, що дизайн пристрою виконаний в дусі останніх моделей смартфонів Apple, проте з деякими істотними змінами. Корпус зберігає строгі обриси із заокругленими краями, що надає пристрою більш м'якого та обтічного вигляду. Основним матеріалом для корпусу залишається 100% перероблений алюміній, який використовується в поєднанні із загартованим склом. Алюмінієвий сплав легкий, не накопичує відбитки пальців, а також відмінно витримує активну експлуатацію. Задня панель виконана з міцного скла, що не тільки надає пристрою преміального вигляду, а й забезпечує підтримку бездротової зарядки. Матеріал скла стійкий до подряпин і відбитків пальців.

На тильному боці розташована в лівому верхньому кутку вдосконалена основна камера (48+12 Мп). Вона встановлена в новому овальному острівці, що стало однією з найбільш значущих відмінних рис новинки. Тут два сенсори, розташовані по вертикалі і LED-спалах.

На боковинах з'явилися нові кнопки:

Action Button;

Camera Control.

Action Button або кнопка дії була представлена в професійній лінійці Айфон 15. Тепер вона доступна і в базовій конфігурації Айфон 16. Цю кнопку можна налаштовувати на швидкий доступ до різних додатків і функцій на розсуд користувача.

Camera Control - це нова сенсорна кнопка, яка використовується для активації камери. Легкий дотик дає змогу запустити режим зйомки фото, а тривалий дотик активує відеозапис. Також, водячи пальцем по цьому сенсорному простору, можна регулювати зум і фокусуватися на певних об'єктах під час зйомки.

Дизайн Айфон 16

Міцніший дисплей з автоматичним налаштуванням яскравості підсвічування

Розмір дисплея залишається незмінним. Покупцям запропоновано два варіанти:

iPhone 16 з діагоналлю 6,1 дюйма;

iPhone 16 Plus - 6,7 дюйма.

Роздільна здатність екрана 2556 × 1179 пікселів дає змогу відображати зображення з високою чіткістю, роблячи текст і графіку максимально різкими та деталізованими. Смартфон отримав адаптивну яскравість екрана. Залежно від навколишнього освітлення екран самостійно налаштовує яскравість від 1 до 2000 ніт. Крім того, модель оснащена міцнішим захисним склом, завдяки якому Айфон 16 тепер ще міцніший, стійкіший до потертостей і подряпин, витримує активну експлуатацію.

Дисплей Айфон 16

Колірна палітра Айфон 16

Кольорові рішення iPhone 16 стали важливим елементом маркетингу та індивідуалізації пристрою. Apple запропонувала кілька нових варіантів кольору корпусу, які підкреслюють індивідуальність пристрою і його власника. Цього року модель стала ще соковитішою і яскравішою, що припаде до смаку багатьом покупцям. У переліку такі відтінки, включаючи стильний новий колір Айфон:

чорний (Black);

білий (White);

блакитний (Ultramarine);

рожевий (Pink)

бірюзовий (Teal).

Кольори Айфон 16

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Автор: Тетяна Суліма, копірайтер Stylus.ua