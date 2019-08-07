ООС: день на Донбасі минув без втрат
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Водяного, біля Лебединського та біля Мар'їнки, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського, в районі Південного і Майорська.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм.
В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойову травму. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
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