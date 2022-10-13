Опалювальний сезон розпочнеться, як тільки протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8 °C.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев запевняє, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без перенесень та змін! Він розпочнеться, як і планували: щойно протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8 °C. Навіть погода на нашому боці", - сказав Чернишов.

Міністр зазначив, що енергетики відновили електропостачання майже 4 тисяч населених пунктів, що залишилися без електрики внаслідок ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялось, що в Укренерго повідомили про стабілізацію енергопостачання Києва та областей.