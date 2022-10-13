НОВИНИОпалювальний сезон розпочнеться, як тільки протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8 °C.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Опалювальний сезон розпочнеться вчасно
Фото: з відкритих джерел
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев запевняє, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, без перенесень та змін! Він розпочнеться, як і планували: щойно протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8 °C. Навіть погода на нашому боці", - сказав Чернишов.
Міністр зазначив, що енергетики відновили електропостачання майже 4 тисяч населених пунктів, що залишилися без електрики внаслідок ворожого обстрілу.
Раніше повідомлялось, що в Укренерго повідомили про стабілізацію енергопостачання Києва та областей.
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13 10 2022 11:24 МЕДІА
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