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В Укренерго повідомили про стабілізацію енергопостачання Києва та областей

В Укренерго заявили, що енергоживлення Києва та центральних областей України вдалося стабілізувати.
В Укренерго повідомили про стабілізацію енергопостачання Києва та областей Фото: shutterstock.com

Про це увечері у середу, 12 жовтня, повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що планових відключень, можливо, вдасться уникнути.

Проте, споживачів у цих регіонах, як і раніше, закликають економити електроенергію, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати.

"Тому просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії бережливо: вимкніть зайві електроприлади вранці і ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, що їх відновлюють", - звернулися в компанії.

"Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, і ми продовжуємо його відновлювати. Роботи дуже багато. Масштаби та складність пошкоджень у різних регіонах відрізняються, десь нам потрібно більше часу. Тому поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень у Харківській, Сумській та Полтавській областях", - додали в Укренерго.

Зокрема у Хмельницькій тергромаді повідомляють про практично повне відновлення електропостачання. Про це у середу, 12 жовтня, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Нагадаємо, що українців просять скоротити споживання електроенергії на 25%.

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13 10 2022 08:57
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