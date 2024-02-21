Оптимізація клієнтської взаємодії: переваги та особливості використання зворотного дзвінка

Зручність та доступність контакту з бізнесом ― це перший крок до завоювання довіри клієнта. Що простіше звʼязатися з компанією, що швидше, уважніше і детальніше відповідає менеджер, то вищі шанси побудувати ефективну комунікацію з покупцем, що врешті завершиться продажем. Одним з найбільш дієвих інструментів, що допоможе забезпечити саме такий позитивний досвід, є зворотні дзвінки, що втілені розробниками call back Україна.

Оптимізація клієнтської взаємодії

Клієнтська взаємодія – це процес, що включає всі етапи спілкування клієнта з компанією, починаючи з першого знайомства з брендом і аж до покупки, а також післяпродажного обслуговування. І, можливо, повторних покупок, якщо досвід клієнтської взаємодії був позитивним.

Отже, мета кожного бізнесу ― оптимізація процесу взаємодії з клієнтом, досягти якої допомагають різні інструменти та підходи:

доступність і простота першого контакту з бізнесом, зокрема, за допомогою віджету зворотного дзвінка на сайті;

швидка відповідь ― час зʼєднання відвідувача сайту з представником бізнесу через callback становить лише 30 секунд;

автоматична передача даних про дзвінки в CRM, завдяки чому історія спілкування зберігається в системі;

контроль та постійне покращення якості обслуговування, що втілюється за допомогою записів розмов та детальних звітів про дзвінки, в тому числі замовлені на сайті через віджет.

Зворотний дзвінок як інструмент оптимізації

Зворотний дзвінок (callback) – це інтерактивний віджет, який бачить відвідувач сайту. Віджет пропонує користувачеві залишити свій номер телефону та отримати дзвінок від менеджера ― одразу чи пізніше, у зручний час.

Це простий інструмент, що відчутно допомагає бізнесу в оптимізації клієнтської взаємодії.

Переваги використання зворотного дзвінка

Впровадження та використання інструменту зворотних дзвінків приносить користь як бізнесу, так і користувачу.

Для покупця:

зручність: можна отримати консультацію одразу чи пізніше ― в підходящий для розмови час;

швидкість: покупцеві не потрібно самостійно намагатися додзвонитись або чекати на відповідь менеджера;

безкоштовно: витрати на розмови несе компанія.

Для компанії:

зростання конверсії сайта: завдяки callback значна частина «мовчазних» відвідувачів перетворюється на покупців;

економія часу: менеджери не повинні відслідковувати звернення, віджет автоматично зʼєднує співрозмовників;

позитивний досвід клієнтської взаємодії: миттєвий дзвінок від представника компанії збільшує довіру та прихильність клієнта;

вдосконалення обслуговування: записи розмов допомагають покращувати скрипти та сервіс;

аналітика: деякі постачальники послуги callback надають детальні звіти з даними про конверсію віджета, про рекламне джерело переходу на сайт, про дзвінки, здійснені за допомогою інструмента.

Особливості використання зворотного дзвінка

Розглянемо покроковий процес впровадження та використання віджетa callback.

Вибір постачальника послуги callback. Це має бути надійна компанія з доброю репутацією на ринку комунікацій та позитивними відгуками користувачів. Оцінка гнучкості та функціональності віджета. Зверніть увагу на легкість налаштування, можливість адаптувати callback до мови, стилю, колориту, дизайну сайту, розкладу роботи компанії. Підключення. Налаштування й інтеграція інструменту з CRM, іншими програмами. Навчання команди користування інструментом. Аналітика. Оцінка ефективності процесів на підставі звітів про зворотні дзвінки. Запровадження змін, оптимізація обслуговування для досягнення кінцевої мети.

Висновки

Впровадження віджета зворотних дзвінків – це простий інструмент, що дозволяє досягти одночасно декілька цілей: вдосконалення обслуговування, покращення клієнтського досвіду, отримання даних для аналізу й оптимізації процесів. Та, звісно, кінцевої мети кожного бізнесу ― зростання продажів.

На українському ринку є надійні постачальники інструменту callback. Вони не лише забезпечать вас дієвим інструментом, а й допоможуть підключити й налаштувати віджет відповідно до ваших цілей.