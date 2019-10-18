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Опубліковано фото офіційного м'яча Євро-2020

Офіційна назва м'яча - Аdidas Uniforia
На сайті Footyheadlines.com з'явилися світлини офіційного м'яча майбутнього Євро-2020 Adidas Uniforia.
Опубліковано фото офіційного м Фото: footyheadlines.com

М'яч виготовлено переважно в біло-чорних кольорах з вкрапленнями рожевого, жовтого і м'ятного кольорів, передає LB.ua.

Візуально Adidas Uniforia схожий на м'яч Telstar, яким грали на Чемпіонаті світу-2018 в Росії. Його виготовлено з аналогічних матеріалів.

Євро-2020 пройде з 12 червня по 12 липня.

Збірна України вже кваліфікувалася у фінальну стадію, посівши перше місце в своїй групі.

Компанію підопічним Андрія Шевченка склали збірні Бельгії, Польщі, Італії, Іспанії та Росії.

Нагадаємо, що відразу 12 міст з 12 європейських країн на відстані більш ніж 5 тис. кілометрів приймуть фінальну частину чемпіонату Європи 2020 року, з яких 8 міст і 7 країн з переліку організаторів ще ніколи не удостоювалися проведення спортивних івентів такого масштабу.

 
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18 10 2019 14:30
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