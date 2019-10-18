Опубліковано фото офіційного м'яча Євро-2020
М'яч виготовлено переважно в біло-чорних кольорах з вкрапленнями рожевого, жовтого і м'ятного кольорів, передає LB.ua.
Візуально Adidas Uniforia схожий на м'яч Telstar, яким грали на Чемпіонаті світу-2018 в Росії. Його виготовлено з аналогічних матеріалів.
Євро-2020 пройде з 12 червня по 12 липня.
Збірна України вже кваліфікувалася у фінальну стадію, посівши перше місце в своїй групі.
Компанію підопічним Андрія Шевченка склали збірні Бельгії, Польщі, Італії, Іспанії та Росії.
Нагадаємо, що відразу 12 міст з 12 європейських країн на відстані більш ніж 5 тис. кілометрів приймуть фінальну частину чемпіонату Європи 2020 року, з яких 8 міст і 7 країн з переліку організаторів ще ніколи не удостоювалися проведення спортивних івентів такого масштабу.
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