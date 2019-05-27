Опубліковано повний текст нового українського правопису
"22 травня Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію "Українського правопису" - зведення правил, які встановлюють способи передачі української літературної мови на листі. Документ підготовлений Українською національною комісією з питань правопису, яка працювала впродовж 2015-2018 років. Враховано окремі зауваження і пропозиції, висловлені під час громадського обговорення проекту (серпень-вересень 2018). Публікуємо повний текст нової редакції "Українського правопису". Під час його підготовки до друку можливі деякі видавничо-редакційні корективи", - повідомляють на сайті Інституту мовознавства імені О. Потебні.
Зміни можна умовно розділити на дві групи: зміни в написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення до чинниих норм.
Ознайомитись з проектом правопису можна тут.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.
15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. Однак окремі його норми відстрочені.
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