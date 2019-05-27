Опубліковано повний текст нового українського правопису

Зміни можна умовно розділити на дві групи: зміни без варіантів і доповнення до вже чинних норм

Опубліковано повний текст нової редакції українського правопису, розробленої Національною комісією з питань правопису і раніше затвердженої Кабінетом Міністрів.

"22 травня Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію "Українського правопису" - зведення правил, які встановлюють способи передачі української літературної мови на листі. Документ підготовлений Українською національною комісією з питань правопису, яка працювала впродовж 2015-2018 років. Враховано окремі зауваження і пропозиції, висловлені під час громадського обговорення проекту (серпень-вересень 2018). Публікуємо повний текст нової редакції "Українського правопису". Під час його підготовки до друку можливі деякі видавничо-редакційні корективи", - повідомляють на сайті Інституту мовознавства імені О. Потебні.

Зміни можна умовно розділити на дві групи: зміни в написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення до чинниих норм.

Ознайомитись з проектом правопису можна тут.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив Український правопис у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.