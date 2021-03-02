ОПЗЖ погрожує ініціювати імпічмент Зеленському через санкції проти телеканалів

Партія "Опозиційна платформа - За життя" проведе позачерговий з'їзд через рішення про введення санкцій проти народного депутата від цієї політсили Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді повідомив глава політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

"Ми прийняли рішення вночі про скликання позачергового з'їзду партії. У нас колективне керівництво, стратегічна рада вночі і вранці виробила пропозиції. Ми винесемо це на з'їзд. Сьогодні це обговорювали на фракції і, звичайно ж, ми не будемо приховувати, що ми будемо робити. Але ви про це дізнаєтеся тоді, коли щодо цього буде прийнято рішення з'їздом партії", - сказав Медведчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

За словами прессекретаря Президента Юлії Мендель, введення санкцій стосовно Козака пов'язано з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а щодо телеканалів - з тим, що вони фінансуються із Росії. Вона також заявила, що блокування цих каналів "не має нічого спільного з наступом на свободу слова", тому що вони стали "інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора". Мендель уточнила, що канали заблоковані "з метою захисту національної безпеки".

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