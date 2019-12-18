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"Оскар" оголосив першу частину шорт-листа цьогорічної премії

Також кіноакадемія оголосила номінантів у категоріях "Найкращі візуальні ефекти", "Найкраща пісня", "Найкращий короткометражний анімаційний фільм", "Найкращий короткометражний ігровий фільм"," Найкращий документальний фільм" і "Найкращий короткометражний документальний фільм"
Американська кіноакадемія оголосила шорт-лист у перших дев'яти номінаціях на цьогорічну премію "Оскар".
"Оскар" оголосив першу частину шорт-листа цьогорічної премії Фото: gaganews.com.ua

Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії, повідомляє "Громадське".

У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" потрапили:

  • Чехія - "Пофарбоване пташеня", режисер Вацлав Мархоул (стрічка створена за підтримки Держкіно)

  • Естонія - "Правда і справедливість", режисер Танел Тоом

  • Франція - "Знедолені", режисер Ладж Лі

  • Угорщина - "Що залишилися", режисер Барнабаш Той

  • Македонія - "Країна меду", режисери Тамара Котевска та Любомир Стефанов

  • Польща - "Корпус-Крісті", режисер Річард Келлі

  • Росія - "Дылда", режисер Кантемир Балагов

У номінації "Найкращий грим і зачіска" потрапили:

  • "Секс-бомба"

  • "Абатство Даунтон"

  • "Джокер"

  • "Чаклунка: Повелителька темряви"
  • "Мене звуть Долемайт"
  • "Одного разу в Голлівуді"
  • "Рокетмен"

  • "Джуді"

  • "Маленькі жінки"

У номінації "Найкраща музика" потрапили:

  • "Месники: Завершення"

  • "Секс-бомба"
  • "Прощання"
  • "Аутсайдери"

  • "Крижане серце - 2"

  • "Кролик Джоджо"
  • "Джокер"
  • "Король"
  • "Маленькі жінки"
  • "Шлюбна історія"
  • "Сирота Бруклін"
  • "1917"

 

  • "Біль та слава"
  • "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
  • "Ми"

Також кіноакадемія оголосила номінантів у категоріях "Найкращі візуальні ефекти", "Найкраща пісня", "Найкращий короткометражний анімаційний фільм", "Найкращий короткометражний ігровий фільм"," Найкращий документальний фільм" і "Найкращий короткометражний документальний фільм".

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18 12 2019 17:58
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