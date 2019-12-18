"Оскар" оголосив першу частину шорт-листа цьогорічної премії
Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії, повідомляє "Громадське".
У номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" потрапили:
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Чехія - "Пофарбоване пташеня", режисер Вацлав Мархоул (стрічка створена за підтримки Держкіно)
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Естонія - "Правда і справедливість", режисер Танел Тоом
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Франція - "Знедолені", режисер Ладж Лі
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Угорщина - "Що залишилися", режисер Барнабаш Той
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Македонія - "Країна меду", режисери Тамара Котевска та Любомир Стефанов
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Польща - "Корпус-Крісті", режисер Річард Келлі
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Росія - "Дылда", режисер Кантемир Балагов
У номінації "Найкращий грим і зачіска" потрапили:
-
"Секс-бомба"
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"Абатство Даунтон"
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"Джокер"
- "Чаклунка: Повелителька темряви"
- "Мене звуть Долемайт"
- "Одного разу в Голлівуді"
- "Рокетмен"
-
"Джуді"
-
"Маленькі жінки"
У номінації "Найкраща музика" потрапили:
- "Месники: Завершення"
- "Секс-бомба"
- "Прощання"
- "Аутсайдери"
- "Крижане серце - 2"
- "Кролик Джоджо"
- "Джокер"
- "Король"
- "Маленькі жінки"
- "Шлюбна історія"
- "Сирота Бруклін"
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- "1917"
- "Біль та слава"
- "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
- "Ми"
Також кіноакадемія оголосила номінантів у категоріях "Найкращі візуальні ефекти", "Найкраща пісня", "Найкращий короткометражний анімаційний фільм", "Найкращий короткометражний ігровий фільм"," Найкращий документальний фільм" і "Найкращий короткометражний документальний фільм".
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