Освітня платформа Coursera надасть безробітним в Україні безкоштовний доступ до онлайн-курсів

Американська платформа онлайн-освіти Coursera надасть безробітним безкоштовний доступ до 3800 онлайн-курсів. Україна стане одною з перших країн, де запрацює така ініціатива.

Про це йдеться в блозі компанії, пише "Громадське".

Подавати заявки на навчання мають державні установи у справах безробітних, окремі особи цього зробити не можуть.

У пресслужбі зазначили, що Україна стане одною з перших країн, де з'явиться така можливість. Також програма діятиме в окремих штатах США, Колумбії, Коста-Риці, Греції, Малайзії, Панамі та Узбекистані. У Coursera планують зробити можливість навчатись безробітним і в інших країнах.

Люди, які втратили роботу через пандемію, зможуть зареєструватися на онлайн-курси до 30 вересня, а проходити їх до кінця року.

За допомогою такої програми Coursera хоче допомогти працівникам розвинути навички для повторного працевлаштування, зокрема тим, кому не вистачає фінансів на навчання.

За даними Міжнародної організації праці, через пандемію коронавірусу 2,7 мільярда людей втратили роботу. У Кабінеті міністрів України оцінюють, що через карантин без роботи залишились 2 мільйони людей, водночас офіційно зареєструвалися безробітними близько 400 тисяч.

Нагадаємо, що Україна стане однією з перших, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа