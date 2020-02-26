Падіння промисловості у січні склало 5,1% - Держстат

За місяць промисловість в Україні скоротилася на 8,4%

У січні 2020 року обсяги промислового виробництва і Україні скоротилися на 5,1% проти січня попереднього року.

Такі дані наводить Державна служба статистики України, повідомляє "Громадське".

Так, скоригований на ефект календарних днів показник промислового виробництва у січні 2020 року проти січня 2019 року склав 95,3%, а нескоригований - 94,9% (падіння на 5,1%).

За місяць промисловість в Україні скоротилася на 8,4% (водночас, якщо врахувати, що у січні було багато вихідних, то промислове виробництво навпаки зросло на 1,6%).

Найбільше у річному вимірі скоротилися обсяги виробництва електроенергії та газу - на 11,8%. Падіння у переробній промисловості склало 3,2%, а у добувній - 4,5%.

За даними Держстату, зростання спостерігалося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).

У регіональному розрізі, найбільше у січні 2020 року проти січня попереднього року впала промисловість Луганської та Тернопільської областей - на 26% та 15,3% відповідно. Зросла промисловість у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).