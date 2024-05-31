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Блінкен про саміт НАТО: пакет підтримки й угоди з 32 країнами Альянсу

31 травня 2024, 20:49
Блінкен про саміт НАТО: пакет підтримки й угоди з 32 країнами Альянсу
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Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, чого чекати Києву на саміті у Вашингтоні.

Блінкен запевнив, що Київ отримає потужну підтримку під час саміту НАТО в Вашингтоні, що дозволить їй просунутися в процесі євроатлантичної інтеграції.

Про це він сьогодні розказав на пресконференції в Празі, передає Укрінформ.

"На саміті ми побачимо потужний пакет підтримки України, пакет, який зміцнює взаємодію НАТО та підтримку України, що просуватиме інтеграцію України в Альянс", - сказав Блінкен. 

Він додав, що ця підтримка також охоплюватиме відчутні кроки, які посилять роль Альянсу в допомозі Україні з метою розбудови майбутніх сил для стримування та захисту від потенційної агресії пф.

Державний секратер США впевнений, що на саміті буде завершений процес ухвалення двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки з боку всіх 32 країн. За його словами, це допоможе гарантувати, що Україна матиме належні ресурси для захисту.

 

держсекретар СШАЕнтоні Блінкенсаміт НАТО

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