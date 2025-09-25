Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рубіо може відвідати Україну на запрошення Сибіги

25 вересня 2025, 15:33
Рубіо може відвідати Україну на запрошення Сибіги
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар США Марко Рубіо поки що не відвідував Україну після вступу на посаду.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо провели переговори. Голова Держдепу погодився відвідати Україну.
 
Про це у Facebook повідомив глава українського МЗС .
 
За словами Сибіги вчора, 24 вересня, він узяв участь у зустрічі всіх союзників НАТО та України на запрошення Рубіо.
 
Український міністр розповів, що подякував за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі обговорювалися подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на росію.
 
"Після зустрічі мав можливість поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну у зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийнято", - додав Сибіга.
 
Варто зауважити, що держсекретар США Марко Рубіо поки що не відвідував Україну після вступу на посаду.

 

війна в Українідержсекретар СШАросія окупанти

Останні матеріали

Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється