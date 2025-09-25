Рубіо може відвідати Україну на запрошення Сибіги

Держсекретар США Марко Рубіо поки що не відвідував Україну після вступу на посаду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо провели переговори. Голова Держдепу погодився відвідати Україну.

Про це у Facebook повідомив глава українського МЗС .

За словами Сибіги вчора, 24 вересня, він узяв участь у зустрічі всіх союзників НАТО та України на запрошення Рубіо.

Український міністр розповів, що подякував за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі обговорювалися подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на росію.