Держсекретар США Рубіо звинуватив Макрона у зриві переговорів Ізраїлю з угрупованням Хамас
10 серпня 2025, 11:53
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Очільник американської дипломатії зазначив, що переговори зірвалися того дня, коли Макрон ухвалив одностороннє рішення про визнання Палестинської держави
Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням Хамас.
Про це йдеться в інтерв'ю політика телеканалу Eternal Word Television Network.
"Якби я був Хамас, я б вирішив так: "Давайте не будемо укладати перемир’я тому що нас можуть винагородити, ми можемо розцінити це як перемогу", - сказав держсекретар.
Рубіо додав, що після заяви Макрона підключилися інші країни та заявили, що "якщо до вересня не буде досягнуто припинення вогню, ми визнаємо Палестинську державу".
Нагадаємо. що 24 липня Еммануель Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні. В МЗС країни назвали це спробою підтримати мир в Секторі Газа.