Держсекретар США Рубіо звинуватив Макрона у зриві переговорів Ізраїлю з угрупованням Хамас

Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням Хамас.

Про це йдеться в інтерв'ю політика телеканалу Eternal Word Television Network.

Очільник американської дипломатії зазначив, що переговори з Хамас зірвалися того дня, коли Макрон ухвалив одностороннє рішення про визнання Палестинської держави.

"Якби я був Хамас, я б вирішив так: "Давайте не будемо укладати перемир’я тому що нас можуть винагородити, ми можемо розцінити це як перемогу", - сказав держсекретар.