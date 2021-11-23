Panasonic розробляє систему кібербезпеки для авто
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
У компанії зазначили, що програмне забезпечення буде встановлене в автомобілях, підключених до Інтернету, для виявлення аномалій.
"Якщо комп’ютеризований контроль над авто під час водіння буде втрачено, це призведе до смертельних аварій. Аномалії потрібно виявляти на набагато ранішому етапі", - сказав представник Panasonic, додавши, що їхня система буде здатна саме на це.
За даними дослідницької компанії Fuji Keizai Group Co., очікується, що кількість автомобілів, підключених до Інтернету, постійно зростатиме і становитиме 80% від усіх легкових автомобілів, проданих у всьому світі у 2035 році, у порівнянні з лише 34% у 2019 році.
Зазначається, що японський уряд також посилює заходи безпеки проти кібератак в автоіндустрії. Так, з липня наступного року автомобілі, в яких систему контролю керування можна оновлювати в бездротовий спосіб, мають пройти перевірку в Міністерстві землі, інфраструктури, транспорту та туризму країни.
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