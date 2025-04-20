Папа Франциск у Великдень: Мир для України — дар Воскреслого Христа

Великдень 2025 року став для Папи нагодою наголосити на відповідальності світових лідерів.

У неділю, 20 квітня 2025 року, з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані пролунало великоднє послання "Urbi et Orbi" Папи Франциска. Цьогорічне звернення було зачитане архієпископом Дієґо Равеллі у присутності Святішого Отця, який після цього уділив традиційне благословення всім вірним.

Основною темою звернення стали надія, мир і перемога життя над смертю. «Христос воскрес, алилуя! Любов перемогла ненависть. Істина перемогла брехню. Світло перемогло темряву», — такими словами розпочалося послання, яке Папа адресував вірянам у всьому світі.

Святіший Отець особливо згадав про страждання України, закликавши до справедливого і тривалого миру:

"Нехай Воскреслий принесе пасхальний дар миру в стражденну Україну та заохотить усі залучені сторони й надалі докладати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру".

Папа не обмежився лише українським контекстом, а звернув увагу на численні конфлікти в Ізраїлі та Палестині, Сирії, Лівані, Ємені, на Кавказі, Балканах та в Африці. Він закликав до припинення вогню, допомоги постраждалим і звільнення заручників.

Особливу увагу Папа приділив християнським громадам, які зазнають утисків і не можуть вільно сповідувати свою віру. Він наголосив:

"Жоден мир не є можливим там, де немає релігійної свободи або де відсутня пошана до сумління та поглядів іншої людини".

Великдень 2025 року став для Папи нагодою наголосити на відповідальності світових лідерів:

"Не піддавайтеся логіці страху та ізоляції. Зброя миру — це допомога, солідарність і турбота про ближніх".

Завершуючи послання, Франциск закликав до надії, яка не розчаровує, та побажав благодатного Великодня всім, хто чекає на відродження життя, миру й гідності.