Папа Римський зобов’язав священиків повідомляти про випадки сексуальних домагань

"Злочини, пов'язані з сексуальним насильством, ображають нашого Господа, наносять фізичну, психологічну і духовну шкоду жертвам і завдають шкоди спільноті віруючих"

Папа Римський Франциск зобов’язав усіх католицьких священиків повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань і спроби приховати такі факти.

"Злочини, пов'язані з сексуальним насильством, ображають нашого Господа, наносять фізичну, психологічну і духовну шкоду жертвам і завдають шкоди спільноті віруючих", — наголошується в указі Святого престолу.

Згідно з розпорядженням Папи, до червня 2020 року католицькі єпархії у всьому світі повинні створити систему, яка дозволить анонімно повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань.

Зокрема йдеться про виробництво, зберігання і розповсюдження дитячої порнографії, примус до дій сексуального характеру, педофілію. Також Ватикан вимагає повідомляти про випадки приховування інформації про подібні випадки.

Указ понтифіка також закликає священиків повідомляти про випадки сексуальних домагань, що відбулися до появи самого документа.

Водночас у цьому указі, який набуде чинності 1 червня 2019 року, не йдеться про зобов’язання священиків повідомляти органам влади про домагання.

Нагадаємо, що Папа Римський визнав факт сексуального насилля священиків і єпископів над монахинями.

Раніше в Іллінойсі щонайменше 685 священиків звинуватили у сексуальному насиллі над дітьми.