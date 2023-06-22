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ПАР хоче провести переговори між парламентами України і росії

22 червня 2023, 20:38
ПАР хоче провести переговори між парламентами України і росії
Законодавчі органи Південно-Африканської Республіки і Об'єднаних Арабських Еміратів висловили готовність провести переговори між парламентами України та рф для пошуку можливих шляхів закінчення війни.

Про це повідомляє News24.

Згідно з парламентським звітом Асамблеї Міжпарламентського союзу, робоча група Асамблеї з мирного врегулювання війни в Україні зустрілася окремо з делегаціями парламентів високого рівня з України і росії. 

На зустрічі ОАЕ та ПАР оголосили про готовність прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення війни. 

Парламенти України і росії позитивно оцінили роботу робочої групи. 

Наступним кроком має стати залучення двох парламентів до таких питань: відправлення листа з детальним описом шляхів пом'якшення гуманітарних наслідків війни в чотирьох сферах: ядерна безпека, продовольча безпека, захист екологічно вразливих об'єктів, доступ до військовополонених і обмін ними; взаємодія з іншими сторонами для сприяння позитивним змінам у поточній ескалації конфлікту; намагання знайти можливі шляхи зближення та запрошення обидвох делегацій зібратися у певному місці для обговорення. 

"Мирні ініціативи" – така назва місії, куди увійшли президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки. 

Нагадаємо, що в середині червня президент ПАР відвідав Україну.

ПАРМирні ініціативи

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