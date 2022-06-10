Парламент прийняв законопроєкт в цілому про можливість іноземців стати е-резидентами України

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5270 про е-резидентство.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Найближчим часом іноземці зможуть отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності у країні. За цей законопроєкт проголосували 252 депутатів ВР. У Мінцифри пояснили, як стати е-резидентом: подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;

пройти перевірку згідно з чинним законодавством;

пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронний підпис;

відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.

Команда Міністерства цифрової трансформації наразі розробляє вебверсію та мобільний застосунок цифрового підпису для е-резидентів.

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