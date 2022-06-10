НОВИНИВерховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5270 про е-резидентство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент прийняв законопроєкт в цілому про можливість іноземців стати е-резидентами України
Фото: з вільного доступу
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Найближчим часом іноземці зможуть отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності у країні. За цей законопроєкт проголосували 252 депутатів ВР.
У Мінцифри пояснили, як стати е-резидентом:
- подати заявку онлайн на отримання статусу е-резидентства;
- пройти перевірку згідно з чинним законодавством;
- пройти ідентифікацію в консульській установі, отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронний підпис;
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відкрити банківський рахунок та зареєструвати себе як ФОП.
Команда Міністерства цифрової трансформації наразі розробляє вебверсію та мобільний застосунок цифрового підпису для е-резидентів.
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06 10 2022 18:35 МЕДІА
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