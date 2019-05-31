Парубій: Український народ не дозволить скасувати декомунізацію та закон про мову, - ВІДЕО

Народ України не дозволить скасувати закони про декомунізацію, про статус української мови як державної, а також закон про україномовні квоти в теле- і радіоефірі.

"Хочу зазначити, що нам необхідно знаходити більше моментів для співпраці, бо країна переживає важкі часи. В країні криза, що пов‘язана з діями Президента Зеленського, і це підтвердило вчорашнє оприлюднення стенограми консультацій Глави держави з представниками парламенту. Більш того, ми вчора почули заяви членів команди Президента, котрі говорять про необхідність скасування закону про державну мову, про квоти на україномовний контент та закон про декомунізацію. На жаль, сьогодні для них це стає звичною політикою", - заявив Голова Верховної Ради, представник "Народного фронту" Андрій Парубій під час засідання парламенту.

Також спікер парламенту висловив переконання, що український народ завдяки своїй єдності зможе запобігти спробам реваншу проросійських сил та всім намаганням скасувати здобутки останніх років.

"Я хочу сказати від імені Верховної Ради та Уряду: український народ цього вам не дозволить. Земля під вами горітиме! Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато синів та доньок поклали за це свої життя. Тому нам треба гуртуватися перед викликами, що стоять перед Україною. Треба стояти пліч-о-пліч, і я впевнений, що реванш не пройде", - підсумував Андрій Парубій.