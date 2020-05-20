Пасажирські залізничні перевезення в приміському та міжобласному сполученні відновлять із 1 червня

Із 22 травня планується відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньобласному та міжнародному сполученні.

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу дозволив послабити карантинні заходи й почати відновлювати роботу транспорту, повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Регіони України, в яких за останні сім днів на 100 тис. населення налічується в середньому менше ніж 12 нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить більше ніж 12, а завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів із коронавірусом, становить менше ніж 50%, - можуть послабити протиепідемічні заходи і поступово відновлювати роботу транспорту", - йдеться в повідомленні.

Із 22 травня планується відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньобласному та міжнародному сполученні.

Із 25 травня планують розпочати перевезення пасажирів метро.

Із 1 червня - відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, дальньому внутрішньому і міжобласному сполученні, а також міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом (з урахуванням обмежень у 50% місць при перевезенні в регіон, в якому не діє послаблення протиепідемічних заходів).

Із 15 червня планується відновити пасажирські авіаперевезення.

Водночас залишаються обов'язковими вимогами безпеки: масковий режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція транспорту.

Нагадаємо, що в Україні з 22 травня по 22 червня впроваджуватимуть "адаптивний карантин".