Пасажирські залізничні перевезення в приміському та міжобласному сполученні відновлять із 1 червня
Кабінет Міністрів України на засіданні в середу дозволив послабити карантинні заходи й почати відновлювати роботу транспорту, повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Регіони України, в яких за останні сім днів на 100 тис. населення налічується в середньому менше ніж 12 нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить більше ніж 12, а завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів із коронавірусом, становить менше ніж 50%, - можуть послабити протиепідемічні заходи і поступово відновлювати роботу транспорту", - йдеться в повідомленні.
Із 22 травня планується відновлення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньобласному та міжнародному сполученні.
Із 25 травня планують розпочати перевезення пасажирів метро.
Із 1 червня - відновити залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, дальньому внутрішньому і міжобласному сполученні, а також міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом (з урахуванням обмежень у 50% місць при перевезенні в регіон, в якому не діє послаблення протиепідемічних заходів).
Із 15 червня планується відновити пасажирські авіаперевезення.
Водночас залишаються обов'язковими вимогами безпеки: масковий режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція транспорту.
Нагадаємо, що в Україні з 22 травня по 22 червня впроваджуватимуть "адаптивний карантин".
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