Пашинян не поїде на саміт СНД
Про це Пашинян написав на Facebook-сторінці.
"Лідери Вірменії та Киргизстану обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, включно з майбутнім засіданням ради голів держав-учасниць СНД", - йдеться в дописі.
Пашинян повідомив, що під час бесіди прем'єр-міністр Вірменії з жалем повідомив, що з огляду на низку обставин не зможе взяти участь у засіданні ради глав держав СНД.
На засіданні міністрів закордонних справ країн СНД Вірменію представить заступник голови МЗС.