Пашинян не поїде на саміт СНД

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участь в саміті Співдружності незалежних держав (СНД) 13 жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку.

Про це Пашинян написав на Facebook-сторінці.

"Лідери Вірменії та Киргизстану обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, включно з майбутнім засіданням ради голів держав-учасниць СНД", - йдеться в дописі.

Пашинян повідомив, що під час бесіди прем'єр-міністр Вірменії з жалем повідомив, що з огляду на низку обставин не зможе взяти участь у засіданні ради глав держав СНД.

На засіданні міністрів закордонних справ країн СНД Вірменію представить заступник голови МЗС.