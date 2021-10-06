БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам - підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, чия діяльність постраждала від карантинних обмежень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пенсійний фонд завершив "карантинні" виплати ФОПам
Фото: з відкритих джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба порталу "Дія" у Телеграм.
Зазначається, що у 2021 році було успішно подано 337 946 заявок, за якими було сплачено 2 703 568 000 грн допомоги.
Нагадаємо, що держава найближчим часом виплатить підприємцям ще 400 млн грн
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10 06 2021 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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