Пенсійний фонд завершив "карантинні" виплати ФОПам

Пенсійний фонд завершив виплату фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн фізичним особам - підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, чия діяльність постраждала від карантинних обмежень.

Фото: з відкритих джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба порталу "Дія" у Телеграм. Зазначається, що у 2021 році було успішно подано 337 946 заявок, за якими було сплачено 2 703 568 000 грн допомоги. Нагадаємо, що держава найближчим часом виплатить підприємцям ще 400 млн грн

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