Переговори глав МЗС України та Франції проходили в сховище Одеської опери

Під час заходу почалась ракетна атака росії

Під час візиту глави МЗС Франції Катрін Колонна почалась ракетна атака росії, тому переговори міністрів довелось провести у сховищі Одеської опери. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішній візит Катрін збігся з черговою жахливою атакою росії на Україну, у тому числі на Одесу. Пані міністр на власні очі побачила і руйнування енергетичної інфраструктури, а частину переговорів у форматі тет-а-тет ми провели у сховищі Одеської опери, тому що в цей час знову була повітряна тривога і працювала ППО", - сказав Кулеба.

За словами Кулеби, на переговорах ішлось про постачання зброї, нові санкції проти росії, імплементацію "формули миру", створення спецтрибуналу.

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