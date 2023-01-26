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ПОЛІТИКА

Переговори глав МЗС України та Франції проходили в сховище Одеської опери

26 січня 2023, 21:27
Переговори глав МЗС України та Франції проходили в сховище Одеської опери
Фото: з вільних джерел
Під час заходу почалась ракетна атака росії

Під час візиту глави МЗС Франції Катрін Колонна почалась ракетна атака росії, тому переговори міністрів довелось провести у сховищі Одеської опери. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішній візит Катрін збігся з черговою жахливою атакою росії на Україну, у тому числі на Одесу. Пані міністр на власні очі побачила і руйнування енергетичної інфраструктури, а частину переговорів у форматі тет-а-тет ми провели у сховищі Одеської опери, тому що в цей час знову була повітряна тривога і працювала ППО", - сказав Кулеба.

За словами Кулеби, на переговорах ішлось про постачання зброї, нові санкції проти росії, імплементацію "формули миру", створення спецтрибуналу.

Російські війська тримають у Чорному морі шість ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет типу "Калібр", це майже рекордна кількість,

 
Кулебаракетна атакаКолонна

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