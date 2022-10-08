Переселенці зможуть оформити соцвиплати навіть у разі втрати паспорта

Отримати довідку можна у Центрі надання адмінпослуг, територіальних органах або територіальних підрозділах Державної міграційної служби

Тимчасово переміщені особи в Україні можуть ставати на облік та отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта.

Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що отримати довідку можна у Центрі надання адмінпослуг, територіальних органах або територіальних підрозділах Державної міграційної служби, а також у державних підприємствах, що належать до її сфери управління.

Для оформлення виплат можна використовувати документи з додатку "Дія", зокрема "єДокумент". Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом міністрів 1 липня.

Як повідмляв iPress, незабаром для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг громадяни зможуть використовувати пенсійне посвідчення та посвідку на проживання . Більше 10 тисяч українців вже тестують нові документи в додатку "Дія".