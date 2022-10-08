НОВИНИОтримати довідку можна у Центрі надання адмінпослуг, територіальних органах або територіальних підрозділах Державної міграційної службиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Переселенці зможуть оформити соцвиплати навіть у разі втрати паспорта
Фото: rian.com.ua
Тимчасово переміщені особи в Україні можуть ставати на облік та отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта.
Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що отримати довідку можна у Центрі надання адмінпослуг, територіальних органах або територіальних підрозділах Державної міграційної служби, а також у державних підприємствах, що належать до її сфери управління.
Для оформлення виплат можна використовувати документи з додатку "Дія", зокрема "єДокумент". Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом міністрів 1 липня.
Як повідмляв iPress, незабаром для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг громадяни зможуть використовувати пенсійне посвідчення та посвідку на проживання. Більше 10 тисяч українців вже тестують нові документи в додатку "Дія".
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10 08 2022 15:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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