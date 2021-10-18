Перевіряти COVID-сертифікати за QR-кодом почнуть із 21 жовтня

Всі дані про вакцинацію громадян вже є у реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки

Працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також Патрульної поліції перевірятимуть достовірність COVID-сертифікатів із 21 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у понеділок в ефірі програми "Сніданок з 1+1", інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Білошицький нагадав, що раніше НПУ спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських для швидкої перевірки сертифікатів з "Дії" або щодо сканування паперового варіанту такого документу.

"Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію громадян з 21 жовтня будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також працівники Патрульної поліції України. Перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби – під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торговельних майданчиків", - сказав він.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України наголосив, що у паперових свідоцтвах про вакцинацію обов’язково мають бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров’я.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є у реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, мають пересвідчитися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - розповів Білошицький.

Зазначається, що за виготовлення і збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу в 17 тис. грн до 5 років позбавлення волі. А за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 грн до обмеження волі на строк до 2 років.

За словами Білоошицького, люди, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у разі виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, будуть притягуватися до відповідальності за порушення карантинних умов.

"Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень. У випадку, якщо буде доведено, що особа, хвора на коронавірусну інфекцію, розповсюдила хворобу, вона може бути притягнена до кримінальної відповідальності", - уточнив він.

Як повідомлялося, 29 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом.

13 жовтня у поліції поінформували, що Нацполіція України вже встановила на планшети правоохоронців відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.