Перша в історії Олімпіади жінка-трансгендер думає про закінчення спортивної кар'єри

Перша в історії Олімпійських ігор жінка-трансгендер, 43-річна Лорел Хаббард із Нової Зеландії, заявила, що думає про завершення своєї спортивної кар'єри. Напередодні вона не змогла взяти вагу в жодній із трьох спроб і вибула зі змагань.

Про це повідомляє BBC, пише "Громадське".

У коментарі виданню Лорел зізналась, що думає піти зі спорту.

"Вік вже наздогнав мене. Якщо бути чесною, певно він вже давно наздогнав мене. Моя участь у спорті пов'язана з героїчною кількістю протизапальних засобів. Можливо, мені пора почати думати про те, щоб зав'язати з цим та зосередитися на інших речах у житті", - каже спортсменка.

Попри те, що Хаббард може піти зі спорту, вона зазначила, що у цій сфері має бути обговорення щодо трансгендерів: "Ми зараз маємо одні правила. Вони, без сумніву, зміняться та еволюціонують, оскільки все більше стає відомо про спортсменів-трансгендерів та те, що вони значать для участі у спорті".

Лорел Хаббард подякувала Міжнародному олімпійському комітету за мужність та поширення заяви, що спорт - заняття, яке має бути доступним усім людям.

"Не впевнена, що бути рольовою моделлю - це те, чого я прагнула. Натоміть, сподіваюся, що просто будучи тут [на Олімпіаді] я можу привнести трохи почуття заохочення. Сподіваюся, якщо люди проходять через будь-які труднощі у житті, не обов'язково пов'язані зі спортом, зможуть побачити, що у світі є можливості", - сказала спортсменка.

2 серпня Лорел Хаббард не змогла взяти вагу в жодній із трьох спроб і вибула зі змагань Олімпіади. Спортсменка виступала у ваговій категорії понад 87 кг. У першій спробі вона не змогла підняти 120 кг. Після цього Хаббард спробувала подужати 125 кг і зробила ще два підходи. Але вони також завершилися провалом.

43-річна Лорел Хаббард до 35 років була чоловіком - тоді її звали Гевін Хаббард. Атлетка має срібну медаль чемпіонату світу 2017 року.

Спортсменка отримала право брати участь в Олімпійських іграх, коли Міжнародний олімпійський комітет у 2015 році змінив свої правила й дозволив трансгендерним спортсменам брати участь у змаганнях за умови, що їхній рівень тестостерону не перевищує певний поріг.

Водночас деякі критики вважають її участь в Олімпійських іграх несправедливою щодо спортсменів-жінок. Вони вказують на біологічні переваги тих, хто пройшов статеве дозрівання як чоловіки: наприклад, збільшення щільності кісток і м'язів.

Але влада Нової Зеландії підтримала участь Лорел Хаббард в Олімпіаді.

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