Трансгендерна важкоатлетка зможе вперше в історії взяти участь в Олімпійських іграх

Важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Хаббард, ймовірно, стане першою трансгендерною спортсменкою, яка візьме участь в Олімпійських іграх.

Про це пишуть Inside The Games та Sky Sports, повідомляє "Громадське".

Так, Олімпійський комітет Нової Зеландії (NZOC) повідомив, що через пандемію COVID-19 у важкій атлетиці змінили правила кваліфікації. Щоб претендувати на участь в Олімпіаді, раніше спортсменам потрібно було взяти участь у шести змаганнях, а а тепер цю кількість скоротили до чотирьох.

Завдяки цьому Хаббард тепер може претендувати на участь в Олімпійських іграх. А вона своєю чергою фактично вже гарантувала собі участь на змаганнях як найкраща спортсменка з Океанії, яка не входить у ТОП-8 світового рейтингу. Тепер Хаббард залишається лише дочекатися, поки NZOC затвердить її як учасницю Олімпіади.

Хаббард змінила стать у 35 років (зараз їй 43 роки). До цього вона брала участь в чоловічих змаганнях. Спортсменка вже встигла здобути срібну медаль на чемпіонаті світу у 2017 році. Наразі Хаббард займає 16 місце у світовому рейтингу. Але щонайменше 6 із тих, хто вище за неї, на Олімпійські ігри не поїдуть.

У 2015 році Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам-трансгендерам виступати на будь-яких змаганнях. Однак лише за умови, якщо їхній рівень тестостерону нижче певної планки.

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