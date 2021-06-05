Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Трансгендерна важкоатлетка зможе вперше в історії взяти участь в Олімпійських іграх

У 2015 році Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам-трансгендерам виступати на будь-яких змаганнях
Важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Хаббард, ймовірно, стане першою трансгендерною спортсменкою, яка візьме участь в Олімпійських іграх.
Трансгендерна важкоатлетка зможе вперше в історії взяти участь в Олімпійських іграх Лорен Хаббард на Іграх Співдружності у 2018 році Фото: AР

Про це пишуть Inside The Games та Sky Sports, повідомляє "Громадське".

Так, Олімпійський комітет Нової Зеландії (NZOC) повідомив, що через пандемію COVID-19 у важкій атлетиці змінили правила кваліфікації. Щоб претендувати на участь в Олімпіаді, раніше спортсменам потрібно було взяти участь у шести змаганнях, а а тепер цю кількість скоротили до чотирьох.

Завдяки цьому Хаббард тепер може претендувати на участь в Олімпійських іграх. А вона своєю чергою фактично вже гарантувала собі участь на змаганнях як найкраща спортсменка з Океанії, яка не входить у ТОП-8 світового рейтингу. Тепер Хаббард залишається лише дочекатися, поки NZOC затвердить її як учасницю Олімпіади.

Хаббард змінила стать у 35 років (зараз їй 43 роки). До цього вона брала участь в чоловічих змаганнях. Спортсменка вже встигла здобути срібну медаль на чемпіонаті світу у 2017 році. Наразі Хаббард займає 16 місце у світовому рейтингу. Але щонайменше 6 із тих, хто вище за неї, на Олімпійські ігри не поїдуть.

У 2015 році Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам-трансгендерам виступати на будь-яких змаганнях. Однак лише за умови, якщо їхній рівень тестостерону нижче певної планки.

Нагадаємо, що в Ізраїлі з'явився футбольний суддя-трансгендер. Це перший такий арбітр у країні, але не у світі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 05 2021 14:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.