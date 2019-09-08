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Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Підготовча група підтримала пропозицію "Слуги народу"
Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.
Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня Фото: "Укрінформ"

"Наша політична сила пропонує провести перше пленарне засідання ВР дев'ятого скликання 29 серпня", - заявив він, повідомляє LB.ua.

Тим часом Артур Герасимов від "Європейської солідарності" запропонував провести перше засідання 3 вересня. Ще більш ранню дату вніс Сергій Льовочкін від ОП "За життя" - він запропонував розпочати роботу парламенту 20 серпня.

Після голосування члени підготовчої групи вирішили провести першого засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня.

Нагадаємо, що у Верховній Раді розпочалося перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.

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