ПОЛІТИКА НОВИНИПерше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня
Підготовча група підтримала пропозицію "Слуги народу"
Фото: "Укрінформ"
"Наша політична сила пропонує провести перше пленарне засідання ВР дев'ятого скликання 29 серпня", - заявив він, повідомляє LB.ua.
Тим часом Артур Герасимов від "Європейської солідарності" запропонував провести перше засідання 3 вересня. Ще більш ранню дату вніс Сергій Льовочкін від ОП "За життя" - він запропонував розпочати роботу парламенту 20 серпня.
Після голосування члени підготовчої групи вирішили провести першого засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня.
Нагадаємо, що у Верховній Раді розпочалося перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.
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