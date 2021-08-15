Першу дозу COVID-вакцини в Україні отримали вже понад 4,6 мільйона осіб Впродовж доби працювали 539 мобільних бригад

В Україні за минулу добу вакциновано проти коронавірусу понад 76 тисяч людей.

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Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ. “76 148 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 14 серпня 2021 року. Одну дозу отримала 46 371 людина, повністю імунізовані 29 777 людей”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що впродовж доби працювали 539 мобільних бригад, 1545 пунктів щеплення, 376 центрів вакцинації. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу вакцини 4 691 018 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 2 718 680 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 409 698 щеплень, поінформували у МОЗ. Читайте також: США не підтримають заклик ВООЗ ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію від COVID-19 третьою дозою Читайте також: США не підтримають заклик ВООЗ ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію від COVID-19 третьою дозою

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