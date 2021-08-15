НОВИНИВ Україні за минулу добу вакциновано проти коронавірусу понад 76 тисяч людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Першу дозу COVID-вакцини в Україні отримали вже понад 4,6 мільйона осіб
Впродовж доби працювали 539 мобільних бригад
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.
“76 148 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 14 серпня 2021 року. Одну дозу отримала 46 371 людина, повністю імунізовані 29 777 людей”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що впродовж доби працювали 539 мобільних бригад, 1545 пунктів щеплення, 376 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу вакцини 4 691 018 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 2 718 680 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 409 698 щеплень, поінформували у МОЗ.
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