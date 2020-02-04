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Перший випадок смерті від коронавірусу підтвердили ще в одній країні

Всього в країні підтверджено 39 випадків зараження
Міністерство охорони здоров'я Замбії повідомило, що в країні зареєстровано перший смертельний випадок пацієнта з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Перший випадок смерті від коронавірусу підтвердили ще в одній країні ukrinform.ua/

Про це повідомляє Reuters, передає РБК - УКраїна.

Все, як зазначає міністерство, в країні виявлено 39 випадків зараження коронавірусом. При цьому наголошується, що три нових випадки захворювання вірусом підтвердили у людей, які подорожували за кордон.

Нагадаємо, що у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.

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02 04 2020 16:00
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