У світі - 936 тисяч випадків СОVID-19, одужали майже 195 тисяч людей
Про це повідомляє Worldоmeter, передає УКРІНФОРМ.
Загалом, коронавірус виявлено у 203 країнах.
Найбільше хворих у США - 215,5 тис., 5110 інфікованих померло.
В Італії кількість випадків СОVID-19 становить наразі 110 574, з них 13 155 летальних, 16 847 людей одужали.
В Іспанії коронавірус на цей час виявлено у 104 118 людей, з них 9387 померли, 22 647 осіб одужали.
У Китаї зареєстровано 81 554 випадки СОVID-19 (3 312 смертельних), у Німеччині та Франції - 77 981 (931 летальний) і 56 989 (4032 летальні) відповідно, в Ірані - 47 593 (3036 летальних), а у Великій Британії - 29 474 (2352 летальні).
Кількість зареєстрованих випадків перевищує 10 тис. у таких країнах, як Швейцарія (17 768, з них 488 смертельних), Туреччина (15 679, з них 277 смертельних), Бельгія (13 964, з них 828 смертельних), Нідерланди (13 614, з них 1173 смертельні), Австрія (10 711, з них 146 смертельних).
Нагадаємо, що засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків