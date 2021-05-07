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Pfizer прокоментувала випадок смерті після вакцинації, який стався на Вінниччині

Компанія наголосила, що зв'язок між летальним випадком та щепленням не встановили
Американська фармацевтична компанія Pfizer відреагувала на смерть людини після вакцинації проти коронавірусу її препаратом, яка сталася 2 липня у Вінницькій області.
Pfizer прокоментувала випадок смерті після вакцинації, який стався на Вінниччині Фото: ru-trade.info

Про це пише Reuters, зазначає "Громадське".

У Pfizer заявили, що дуже серйозно ставляться до побічних ефектів, які можуть бути пов'язаними з їхньою вакциною проти COVID-19. "Ми зазначаємо, що у цьому випадку причинно-наслідковий зв'язок не встановлений", - йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що проблеми зі здоров'ям трапляються і серед невакцинованих людей, а також нагадала, що наразі вже понад 400 мільйонів людей у всьому світі щеплені її вакциною. 

Що передувало?

2 липня у Вінницькій області після щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech помер 47-річний чоловік. Смерть чоловіка зафіксували трохи більше ніж через чотири години після введення вакцини.

Як вказують у Вінницькій ОДА, протягом години після щеплення чоловік почувався задовільно. А вже через 3,5 години після щеплення у нього з'явилися побічні реакції - нудота та втрата свідомості.

Це перша смерть після використання цього препарату в Україні, але Міністерство охорони здоров’я підкреслює, що зв’язку між цими двома подіями не встановлено. Випадок смерті чоловіка зареєстрували як "несприятливу подію після імунізації", оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Попередні результати судово-медичної експертизи показали, що причиною смерті чоловіка була гостра серцево-судинна недостатність. Ознак того, що у чоловіка була алергічна реакція, немає. Втім, розслідування ще триває.

Нагадаємо, що центр масової вакцинації на базі МВЦ у Києві з 5 липня працюватиме щодня

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05 07 2021 11:57
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