Pfizer заявляє, що їхня вакцина на 100% ефективна для підлітків 12-15 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
У випробуваннях вакцини взяли участь 2260 підлітків віком 12-15 років. У групі, де учасники приймали плацебо, коронавірус був виявлений у 18 осіб. У іншій групі учасників, які отримали вакцину, не захворіла жодна людина. У компанії заявили, що таким чином вакцина показала 100%-ву ефективність у запобіганні COVID-19 у підлітків.
Загалом учасники добре перенесли вакцинацію, серйозних побічних ефектів не спостерігалося. Випробування показали, що легкі побічні ефекти у підлітків були такі ж, як і у осіб 16-25 років - біль у місці ін’єкції, головний біль, лихоманка та втома.
Тепер Pfizer/BioNTech мають намір подати заявку в FDA на екстрене використання вакцини для підлітків старше 12 років. На сьогодні день вакцина затверджена до застосування для людей старше 16 років.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що сподівається отримати дозвіл і почати вакцинацію підлітків до початку наступного навчального року.
Важливо: У Бразилії вдруге не зареєстрували "Спутнік V" через відсутність необхідних документів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом