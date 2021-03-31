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Pfizer заявляє, що їхня вакцина на 100% ефективна для підлітків 12-15 років

Тепер Pfizer/BioNTech мають намір подати заявку на екстрене використання вакцини для підлітків старше 12
Pfizer Inc та BioNTech SE заявили у середу, що їхня вакцина проти COVID-19 була безпечною і ефективною та давала стійкі реакції на антитіла в осіб віком від 12 до 15 років.
Pfizer заявляє, що їхня вакцина на 100% ефективна для підлітків 12-15 років Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У випробуваннях вакцини взяли участь 2260 підлітків віком 12-15 років. У групі, де учасники приймали плацебо, коронавірус був виявлений у 18 осіб. У іншій групі учасників, які отримали вакцину, не захворіла жодна людина. У компанії заявили, що таким чином вакцина показала 100%-ву ефективність у запобіганні COVID-19 у підлітків.

Загалом учасники добре перенесли вакцинацію, серйозних побічних ефектів не спостерігалося. Випробування показали, що легкі побічні ефекти у підлітків були такі ж, як і у осіб 16-25 років - біль у місці ін’єкції, головний біль, лихоманка та втома.

Тепер Pfizer/BioNTech мають намір подати заявку в FDA на екстрене використання вакцини для підлітків старше 12 років. На сьогодні день вакцина затверджена до застосування для людей старше 16 років.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що сподівається отримати дозвіл і почати вакцинацію підлітків до початку наступного навчального року.

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31 03 2021 16:59
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