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Під будинком Порошенка палили "димовухи" і шини, - ВІДЕО

"Палили шини і фаєри біля будинку екс-президента сьогодні у Козині. Зараз біля будинка Гладковського збираються",
Кілька десятків молодих осіб палили шини і "димовухи" під будинками екс-президента Петра Порошенка та екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського у Козині під Києвом.
Під будинком Порошенка палили "димовухи" і шини, - ВІДЕО ФОТО: ГАЛУШКИNEWS

"Палили шини і фаєри біля будинку екс-президента сьогодні у Козині. Зараз біля будинка Гладковського збираються", - сказав Жукович, повідомляє "Українська правда".

Він додав, що акція почалася десь в обідню пору, наразі її учасники рушили до будинка Гладковського.

"Затриманих жодних немає. Кримінальних проваджень поки що немає, бо звернень від громадян про пошкодження майна чи про вчинення якихсь серйозних хуліганських дій поки не надходило. Якщо й будуть, то про дрібні хуліганські дії, але це адміністративні порушення", - сказав Жукович.

У соцмережах повідомляють, що таким чином учасники акції вимагали арешту екс-президента і Гладковського через причетність до розкрадань в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, що у Рівному 25 травня двоє людей вийшли на центральну площу, вимагаючи імпічменту президента Володимира Зеленського.

 

 

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06 06 2019 17:40
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