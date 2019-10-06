Під стінами АП влаштували акцію проти "капітуляції", стався конфлікт
Кілька тисяч людей, серед яких ветерани, волонтери, блогери вийшли з плакатами "Ні капітуляції", повідомляє Українська правда.
Люди обурені заявами голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
Під центральним входом до АП відбулась штовханина. Учасники акції хотіли повісили табличку "Адміністрація губернатора Малоросії", однак поліція її вирвала і порвала.
Після цього люди накинулися на поліцейського. У свою чергу, він говорить, що не дозволить символіці агресора висіти на держадміністрації.
Перед цим люди вигукували "Шлюха, виходь". Основна вимога – "Ні капітуляції та реваншу проросійським силам в Україні". Час від часу учасники акції вигукують "Кучму геть!".
"Нехай допустять ветеранів до формування дорожньої карти в Мінську, інакше це буде капітуляція", - говорять ініціатори акції.
Активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.
На сторінці акції в Facebook повідомляється, що метою є "введення в групу, що складає дорожню карту до Мінська, людей з ветеранів, що мають довіру у ветеранському оточенні, які б інформували про вимоги, що ставляться парламентерам в Мінську і обгрунтовували ті або інші рішення".
Станом на 19:50 учасники акції потроху розходяться.
Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
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