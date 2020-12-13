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Підліток під час локдауну навчився керувати планером

На свій 14 день народження він вперше самостійно керував апаратом
Алекс Вестгейт із Великої Британії під час першого локдауну навесні разом із батьком вчився керувати планером. І вже 9 грудня на своє чотирнадцятиріччя здійснив перший самостійний політ.
Підліток під час локдауну навчився керувати планером Фото: rivnepost.rv.ua

Про це повідомив батько хлопця - пілот та інструктор Гай Вестгейт, пише "Громадське".

За його словами, Алекс народився недоношеним, і перший свій рік провів у лікарні, підключений до різних систем життєзабезпечення.

"Через 14 років він все ще не вміє зав'язати шнурки на взутті та йому постійно треба нагадувати про пальто, але він здійснив свій самостійний політ!", - написав чоловік. Потім він додав: син його запевнив, що вже вміє зав'язувати шнурки, але чогось цього не робить.

Алекс почав учитися літати у березні разом із батьком-пілотом. Гай Вестгейт розповів BBC, що йому сподобалося спостерігати, як син вдосконалюється з кожним заняттям.

"Заняття навчили його брати відповідальність, дослухатися до вказівок, планувати наперед і думати у надзвичайній ситуації", - сказав чоловік.

Гай Вестгейт задоволений, що повторні жорсткі обмеження дещо послабили перед днем народження Алекса й аеродромам дозволили працювати для індивідуальних польотів. Батько молодого пілота каже, що не знає, хто з них двох дужче переживав перед польотом. За словами Алекса, він почувався "дуже спокійно".

"Це неймовірно летіти на планері самостійно. Я багато говорив сам із собою, бо хотів зробити все ідеально, безпечно приземлитися", - поділився враженнями хлопець.

А його батько запевнив, що було дивно спостерігати, як власний син у юному віці самостійно керує літальним апаратом.

Офіційно у Великій Британії літати на планерах дозволяється з 14 років, але не часто є змога розпочати польоти з такого юного віку, розповів представник Британської асоціації планеристів Піт Страттен. За його словами, самостійний політ Алекса - велике досягнення.

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13 12 2020 12:38
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