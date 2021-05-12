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Понад 40 тисяч людей протестували у Відні проти локдауну

Я тут, тому що я проти примусової вакцинації. Я за права людини, і порушення прав людини має бути зупинено
У суботу понад 40 000 людей пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії.
Понад 40 тисяч людей протестували у Відні проти локдауну Фото: Kurier
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
Люди несли таблички з написами: "Я вирішу сам", "Зробимо Австрію знову великою" та "Нові вибори".
 
"Я тут, тому що я проти примусової вакцинації. Я за права людини, і порушення прав людини має бути зупинено", - сказав один з протестувальників.
 
"Ми захищаємо наших дітей", — сказав інший.
 
Близько 1200 поліцейських були залучені для забезпечення порядку на протесті.
 
Поліція оцінює кількість учасників протестів у понад 40 тис., а контрпротести влаштували близько 1,5 тис. осіб.
 
Правоохоронці застосували перцевий газ проти деяких протестувальників, які націлювали феєрверки на поліцію, і затримали кількох учасників маршу.
 
Цього тижня парламентський комітет схвалив подвоєння тривалості локдауну до 20 днів.
 
Австрія, країна з населенням 8,9 мільйонів людей, повідомила про майже 1,2 мільйона випадків коронавірусу та понад 12 000 смертей від COVID-19 з початку пандемії минулого року.
 
Число нових випадків знижується з початку локдауну, правила якого роблять виняток для протестів.
 
Уряд запровадив локдаун, оскільки кількість смертей від COVID-19 зросла, а лікарні в деяких регіонах попередили, що відділення інтенсивної терапії досягли межі можливостей. 
 
Австрія також пообіцяла стати першою європейською країною, яка введе обов’язкову вакцинацію з 1 лютого.
 
Згідно з проєктом закону, жителі Австрії, які відмовляться робити щеплення, можуть наразитися на штраф до 7200 євро.
 
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05 12 2021 12:28
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