Підозрюваний у підкупі Тимошенка вийшов під заставу у 4 мільйони гривень

Заставу вносили "дуже багато людей", а "бажаючих було іще більше", і заставна сума - це результат спільного внеску більше 20 людей

Очільник "Партії захисників України" Тарас Костанчук, підозрюваний у спробі підкупу кандидата у президенти Юрія Тимошенка, вийшов із СІЗО під заставу у 4 мільйони гривень.

"Застава, внесена за нього, - 4 мільйони гривень, так як передбачено ухвалою слідчого судді. Менше не може бути, бо це не є підставою для заміни запобіжного заходу", - розповів адвокат Євген Музичук, повідомляє "Українська правла".

Заставну суму за Костанчука внесли 11 березня, а наступного дня - він вийшов із СІЗО.

За словами адвоката, заставу вносили "дуже багато людей", а "бажаючих було іще більше", і заставна сума - це результат спільного внеску більше 20 людей.

Він додав, що подав коротка апеляцію на частину рішення суду, і наразі очікується повний текст судового рішення, яке за словами адвоката, мало бути ще 14 березня.

"Зараз написав гнівного листа до суду, стосовно того, що рішення є незаконним, і ми далі оскаржимо це в апеляції", - наголосив Музичук і додав, що "мотиви, за якими суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання прокурора, є невідомими для них захисту".

Нагадаємо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, бо вони хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.