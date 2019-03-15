Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Підозрюваний у підкупі Тимошенка вийшов під заставу у 4 мільйони гривень

Заставу вносили "дуже багато людей", а "бажаючих було іще більше", і заставна сума - це результат спільного внеску більше 20 людей
Очільник "Партії захисників України" Тарас Костанчук, підозрюваний у спробі підкупу кандидата у президенти Юрія Тимошенка, вийшов із СІЗО під заставу у 4 мільйони гривень.
Підозрюваний у підкупі Тимошенка вийшов під заставу у 4 мільйони гривень Юрій Тимошенко. Фото: gorodenkanews.if.ua

"Застава, внесена за нього, - 4 мільйони гривень, так як передбачено ухвалою слідчого судді. Менше не може бути, бо це не є підставою для заміни запобіжного заходу", - розповів адвокат Євген Музичук, повідомляє "Українська правла".

Заставну суму за Костанчука внесли 11 березня, а наступного дня - він вийшов із СІЗО.

За словами адвоката, заставу вносили "дуже багато людей", а "бажаючих було іще більше", і заставна сума - це результат спільного внеску більше 20 людей.

Він додав, що подав коротка апеляцію на частину рішення суду, і наразі очікується повний текст судового рішення, яке за словами адвоката, мало бути ще 14 березня.

"Зараз написав гнівного листа до суду, стосовно того, що рішення є незаконним, і ми далі оскаржимо це в апеляції", - наголосив Музичук і додав, що "мотиви, за якими суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання прокурора, є невідомими для них захисту".

Нагадаємо, що Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей, бо вони хотіли дати 5 мільйонів гривень хабара кандидату у президенти Юрію Тимошенко, щоб він відмовився балотуватися.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2019 20:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.