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Трамп внесе 200 тисяч доларів застави по справі втручання у вибори – CNN

22 серпня 2023, 08:56
Трамп внесе 200 тисяч доларів застави по справі втручання у вибори – CNN
Фото: Yahoo Finanzas
Трамп погодився на умови після того, як його адвокати провели зустріч з офісом окружного прокурора округу Фултон.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився внести заставу розміром 200 тисяч доларів, а також на інші умови звільнення.

Про це йдеться у судових документах, інформує CNN.

Умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов’язання, є ширшими, ніж ті, що викладені в інших наказах щодо зобов’язань, ухвалених раніше.

Зокрема, колишньому президенту заборонено використовувати соціальні мережі для нападу на своїх 18 співобвинувачених у справі, а також на будь-яких свідків або 30 незасуджених співучасників змови.

"Відповідач не повинен вчиняти жодних дій, спрямованих на залякування будь-якої особи, яка, як йому відомо, є співобвинуваченим або свідком у цій справі, або іншим чином перешкоджати здійсненню правосуддя", — йдеться в ухвалі.

"Вищезазначене включає, але не обмежується, публікації в соціальних мережах або репости публікацій, зроблених іншою особою в соціальних мережах", — йдеться в наказі.

Також колишньому президенту заборонено "прямо чи опосередковано" спілкуватися щодо справи з будь-яким із його співобвинувачених або свідків у справі, окрім як через своїх адвокатів.

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