Підрив автомобіля "Укрпошти": з'явилися деталі

Напад на автомобіль "Укрпошти" було здійснено за допомогою невідомого вибухового пристрою. Постраждалі працівники "Укрпошти" були доставлені в лікарню.

Про це повідомили у прес-службі "Укрпошти", передає РБК - Україна.

Як відзначили в компанії, в результаті підриву автомобіля зловмисники забрали табельний пістолет, телефони, сумку з грошима і втекли з місця злочину.

"Зараз працівники госпіталізовані в лікарні, їм оперативно надається медична допомога. Команда "Укрпошти" відстежує стан здоров'я постраждалих і знаходиться на постійному зв'язку з управлінням охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації та лікарнею. При необхідності компанією буде надано все необхідне для лікування співробітників", - йдеться в повідомленні.

В "Укрпошті" запевнили, що забезпечать всі необхідні доставки і виплати.

У той же час у прокуратурі повідомили, що за фактом нападу на автомобіль "Укрпошти" у Полтавській області введено план перехоплення. Також правоохоронці уточнили, що було викрадено понад 2,75 млн гривень.

Нагадаємо, що у с. Тишки (Полтавська область) підірвали автомобіль, який належить "Укрпошті", в результаті чого постраждали двоє людей. Невідомі заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн гривень та табельним пістолетом охоронця.