Пільгове розмитнення "євроблях" завершилося - з 10 листопада порушників штрафуватимуть

З 10 листопада 2021 року завершується період пільгового розмитнення вживаних автомобілів з європейською реєстрацією, які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року.

Як передає Укрінформ, це витікає з положень Законів України №1402-IX та №1403-IX.

Під час пільгового періоду, який тривав з 15 червня власники легкових та вантажних автомобілів масою до 3,5 тонни з європейською реєстрацією, які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року, мали можливість розмитнити їх за 1-3 тис. дол (в залежності від віку автомобіля та об’єму двигуна). За даними Держмитслужби, на 1 листопада цим правом скористалися 66 тис. власників таких авто, поповнивши держбюджет на 2,3 млрд.

З 10 листопада поліція може зупиняти нерозмитнені "євробляхи" та накладати на їх власників штрафи у 8,5 тис. грн та передавати дані про ці авто до Держимтслужби. Митники, у свою чергу, стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів. Після сплати штрафу автомобіль можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні. Втім, до 8 лютого 2022 року ще залишається можливість пільгового розмитнення «євробляхи» для учасників бойових дій у зоні проведення ООС.

Як повідомлялося, Закони України №1402-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби" та №1402-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" Президент Володимир Зеленський підписав 15 квітня 2021 року.