Поблизу Лос-Анджелеса помітили людину на реактивному ранцю. Вона пролітала біля літака

У США зафіксували людину, яка пролітала на реактивному ранці біля літака поблизу Лос-Анджелеса. Чотири місяці тому такий випадок вже був.

Погляд з дна. Фотограф: Lorenz Holder Спортсмен: Benny Urban Місце: Німеччина У цей знімок увійшло все: і відображення морського дна, і спортсмен, і небо. За словами фотографа, це велика удача. Підводна зйомка, крім усього іншого, складна тим, що ти не можеш просто махнути рукою спортсмену, показуючи, що готовий, а він не може махнути тобі у відповідь.

Відео польоту оприлюднила інструкторка авіашколи Sling Pilot Academy Бренді Фогельман, повідомляє "Громадське".

Об'єкт на відео летів на висоті 900 метрів на південь від Лос-Анджелеса. В авіашколі повідомили, що на відео може бути не людина, а, наприклад, дрон. Проте там додали, що зафіксований об'єкт найбільше схожий на людину.

У виданні New York Post припускають, що це може бути той самий хлопець, якого бачили тут ще у серпні цього року. Тоді два американські пілоти помітили на висоті в 900 метрів чоловіка, який літав на реактивному ранці. Після цього диспетчери стали попереджати про це інші рейси, які готувалися до посадки в Лос-Анджелесі.

У виданні наголосили, що більшість сучасних реактивних ранців не можуть літати на такій висоті, але в розробці перебувають апарати, які можуть літати на висоті у 3 600 метрів.

Як передає The Drive, у Федеральному управлінні цивільної авіації США зазначили, що не отримували жодних нещодавніх повідомлень про чоловіка у реактивному ранці. Але додали, що серйозно поставилася до отриманих повідомлень про спостереження й тісно співпрацюють з ФБР для розслідування.

У Drive зазначили, що сучасні реактивні ранці не здатні літати на великі відстані та не можуть літати в щільному повітряному просторі, тому новина про «хлопця з реактивним ранцем» не є однозначною.

Що таке Jetpack?

Це персональний літальний апарат, який кріпиться на спині й дозволяє людині підійматися в повітря за допомогою реактивної тяги. Тяга створюється завдяки реактивному струменю, що викидається двигуном вертикально вниз.

Компанія-розробник пристрою Martin Aircraft заявляла, що їхні реактивні ранці можуть підійматися на висоту 800 метрів, але тримаються вони там недовго, а пристроїв немає у вільному продажу.

Сама компанія у 2019 році зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами. Тому не можна точно сказати, що об'єктом, який помітили пілоти, справді був Jetpack.

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