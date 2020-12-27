Поблизу Лос-Анджелеса помітили людину на реактивному ранцю. Вона пролітала біля літака
Відео польоту оприлюднила інструкторка авіашколи Sling Pilot Academy Бренді Фогельман, повідомляє "Громадське".
Об'єкт на відео летів на висоті 900 метрів на південь від Лос-Анджелеса. В авіашколі повідомили, що на відео може бути не людина, а, наприклад, дрон. Проте там додали, що зафіксований об'єкт найбільше схожий на людину.
У виданні New York Post припускають, що це може бути той самий хлопець, якого бачили тут ще у серпні цього року. Тоді два американські пілоти помітили на висоті в 900 метрів чоловіка, який літав на реактивному ранці. Після цього диспетчери стали попереджати про це інші рейси, які готувалися до посадки в Лос-Анджелесі.
У виданні наголосили, що більшість сучасних реактивних ранців не можуть літати на такій висоті, але в розробці перебувають апарати, які можуть літати на висоті у 3 600 метрів.
Як передає The Drive, у Федеральному управлінні цивільної авіації США зазначили, що не отримували жодних нещодавніх повідомлень про чоловіка у реактивному ранці. Але додали, що серйозно поставилася до отриманих повідомлень про спостереження й тісно співпрацюють з ФБР для розслідування.
У Drive зазначили, що сучасні реактивні ранці не здатні літати на великі відстані та не можуть літати в щільному повітряному просторі, тому новина про «хлопця з реактивним ранцем» не є однозначною.
Що таке Jetpack?
Це персональний літальний апарат, який кріпиться на спині й дозволяє людині підійматися в повітря за допомогою реактивної тяги. Тяга створюється завдяки реактивному струменю, що викидається двигуном вертикально вниз.
Компанія-розробник пристрою Martin Aircraft заявляла, що їхні реактивні ранці можуть підійматися на висоту 800 метрів, але тримаються вони там недовго, а пристроїв немає у вільному продажу.
Сама компанія у 2019 році зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами. Тому не можна точно сказати, що об'єктом, який помітили пілоти, справді був Jetpack.
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