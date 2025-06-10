У Лос-Анджелесі правоохоронці поранили журналістів під час протестів – ЗМІ

Захист свободи слова гарантує перша поправки Конституції США.

Під час висвітлення протестів у Лос-Анджелесі, на придушення яких президент Дональд Трамп відправив Нацгвардію та морську піхоту, декілька журналістів отримали поранення через дії правоохоронців. Зокрема, в австралійську журналістку Лорен Томасі з 9News Australia у прямому етері поцілили кулями з пінопласту.

Про це пише The New York Times.

На відео трансляції видно, як Томасі стоїть на перехресті у центрі Лос-Анджелеса, а позаду неї — озброєні поліцейські, на тлі чути вибухи. Потім видно, як правоохоронець направляє зброю на журналістку та стріляє. За словами комасі, їй було боляче, але серйозних травм не було.

На підтримку Томасі виступило МЗС Австралії. Там заявили, що "всі журналісти повинні мати можливість безпечно виконувати свою роботу" У поліції ж Лос-Анджелеса заявили, що не мають коментарів з приводу якогось конкретного інциденту, повʼязаного з протестами.

В іншому інциденті американські правоохоронці поцілили пластиковими кулями у британського фотожурналіста Ніка Стерна, пише BBC. Через це йому довелось перенести екстрену операцію. Він розповів, що висвітлював протести у районі Парамаунта, коли о 21:00 за місцевим часом у його ногу влучила куля. Після цього він відчув жахливий біль, намагався відійти, але "не міг покласти на ногу жодної ваги". Йому допомогли протестувальники та віднесли до безпечної зони, а один з медиків наклав джгут.

Newsweek передає, що травми від дій правоохоронців постраждали журналісти LA Daily News. Репортерка Райанна Мена та відеооператор Шон Бекнер-Кармітчел повідомили, що їх обстріляли нелетальними кулями під час висвітлення протестів. Також поранення від нелетальної кулі отримав один з репортерів New York Times, його доправляли до лікарні, але серйозних травм не виявили.

"Ми дуже стурбовані повідомленнями про те, що правоохоронці стріляють нелетальними снарядами по репортерах, які висвітлюють протести в Лос-Анджелесі. Будь-які спроби перешкодити висвітленню подій у ЗМІ або замовкнути їх шляхом залякування чи заподіяння шкоди журналістам не повинні толеруватися", — каже Кетрін Якобсен, координаторка програм Комітету захисту журналістів у США, Канаді та Карибському басейні.

Окрім цього, американські правоохоронці влучили гумовою кулею у голову 59-річного фотографа New York Post Тобі Канхема. Повідомляється, що він знімав на відео сутички між поліцейськими та протестувальники, коли офіцер Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP) раптово повернув зброю до нього та вистрілив приблизно з 90 метрів. У нього залишився величезний синець на лобі, цілий день він провів у лікарні з травмою та болем у шиї. Момент пострілу він зміг зафільмувати на відео.

"Там, де у мене поцілили, я був єдиною людиною, яка дивилася на автостраду. Мене не оточували, тому я був легкою мішенню", — заявив Канхем.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста наголошує, що журналісти користуються імунітетом від нападів, за винятком випадків, коли вони використовуються у військових цілях або для підбурювання до воєнних злочинів.

Окрім цього, перша поправка американської Конституцію захищає як свободу слова, так і свободу преси. Згідно з нею, журналісти мають право доступу до громадських місць для збору та поширення новин. Вона захищає право фотографувати та записувати питання, що становлять суспільний інтерес, включаючи "право записувати співробітників правоохоронних органів, які виконують свої службові обов'язки у громадських місцях".

Лос-Анджелес охопили протести після арештів понад 44 мігрантів федеральними агентами. Заворушення, що спалахнули 6 червня, супроводжувалися насильством, киданням фаєрів та блокуванням доріг. У відповідь на це, Президент Трамп 8 червня наказав ввести 2000 військовослужбовців для придушення протестів.